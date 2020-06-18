Зеленский пытается препятствовать приезду украинских депутатов в Москву

Уголовное производство, которое возбудили против украинских депутатов Рады партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", может стать поводом отсутствия их на Параде Победы в России. Об этом сообщил глава политсовета этой партии Виктор Медведчук в эфире канала "Россия 1".

"Я ничего не натворил, — признался Медведчук. — Являюсь исключительно законопослушным гражданином Украины. Выполняю все законы".

По мнению народного депутата, это очередное и не последнее уголовное дело о госизмене против него и коллег по партии. На сегодняшний день идет седьмой год правления Петра Порошенко, считает он.

"Не Зеленского, который при власти уже два года, — уточнил Медведчук. — Это фактически седьмой год правления Порошенко. Все то, что было тогда — антироссийская истерия, русофобия, уголовные преследования оппозиции, которая выступает за восстановление нормальных отношений с Россией, странами СНГ, они преследовались Порошенко, а сегодня Зеленским".

По словам депутата Рады, команда Зеленского делают все для того, чтобы представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь" "попытаться зацепить этими обстоятельствами".

"Но мы будем поддерживать отношения с представителями РФ, с депутатами Госдумы, несмотря ни на какие уголовные дела", — отметил он.

Два дня назад кабинет премьер-министра Украины принял постановление о том, что Россия и Белоруссия попадают в "красную зону" стран, после возвращения из которых все должны попасть в обсервацию.

"Есть подозрение, что сделано это было специально против меня и коллег. Они знали о том, что мы планировали приехать на Парад Победы в Москву", — сказал Медведчук.

По его словам, из-за новых обстоятельств с обсервацией на Украине, депутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" будут принимать решение по поводу визита в российскую столицу.

"Из-за поездки в РФ наша делегация может попасть в политический вакуум", — подчеркнул депутат Рады.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по подозрению в государственной измене в отношении депутатов Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которые в марте 2020 года летали в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Уголовное производство открыто по статье о госизмене, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.