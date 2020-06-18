Оцениваем позитивно: Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор намерен снять ограничения по доступу к мессенджеру Telegram. Об это сообщается на сайте ведомства. Такое решение принято по согласованию с Генпрокуратурой.

Федеральная служба отмечает, что они позитивно оценивают высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Ведомство обратило внимание на то, что готово сотрудничать со всеми интернет-компаниями, которые работают на территории страны и намерены оперативно пресекать распространение террористической и экстремистской информации, детской порнографии, а также сведения, пропагандирующие суицид и наркотики.



Telegram на территории России заблокировали еще в первой половине 2018 года. Причиной такого решения стал отказ мессенджера предоставить российским спецслужбам технологию дешифровки сообщений.