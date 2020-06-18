СК начал расследование по факту ДТП с пассажирским автобусом в Туле

В Туле организовано расследование по факту аварии с маршруткой. ДТП произошло накануне. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал в опору моста. В результате девять человек получили травмы, сообщила ГТРК "Тула" в в эфире "Россия 1".

В настоящий момент начата проверка, направленная на установление всех деталей случившегося. Сотрудники СК изъяли документацию, регламентирующую техническое состояние транспортного средства. Процессуальное решение будет принято по итогам экспертизы.

Отметим, СК проводит доследственную проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".