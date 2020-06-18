В отношении Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело — оно связано с получением страной томоса об автокефалии. Об этом рассказал бывший украинский лидер.

В четверг, 18 июня, экс-президент прибыл в Печерский районный суд Киева, где пройдет заседание по избранию ему меры пресечения. Порошенко заявил, что в отношении него возбудили еще одно дело за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины, сообщает РИА Новости.



В декабре 2018 года Порошенко подписал закон, по которому каноническая Украинская православная церковь должна изменить свое название. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не признавать новою псевдоцерковную структуру Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Порошенко говорил, что получению новообразованной церковью томоса об автокефалии укрепит независимость Украины.