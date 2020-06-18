В запертой московской квартире прозвучали выстрелы

В московской квартире, расположенной в доме на улице Приорова, прозвучали выстрелы.

По словам очевидцев, было слышно несколько хлопков. Агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что от выстрела в голову пострадала женщина.

В настоящее время на месте работает полиция. По предварительной информации, в запертой квартире находится вооруженный мужчина, пострадавшая и ее двое детей.