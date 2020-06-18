Собянин: москвичам лучше проголосовать электронно

Мэр Москвы считает, что жителям города нужно предоставить возможность проголосовать электронно по поправкам в Конституцию. Об этом Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Столичный мэр уверен, что онлайн-голосование — это вполне естественное решение, особенно в тех условиях, когда есть риск заболеть коронавирусом. Собянин отметил, что многие не станут рисковать и приходить на избирательные участки. "Ко всем на дом не придешь", — подчеркнул глава города, обращая внимание на то, что возможность электронного голосования — это обязанность властей столицы в нынешних условиях.

Сергей Собянин заявил, что на голосовании по поправкам к Конституции будут соблюдены дополнительные меры безопасности. В первую очередь, подчеркнул мэр, будет отслеживаться здоровье членов участковых избирательных комиссий, которых будут тестировать на наличие COVID-19.

Голосующих обеспечат средствами индивидуальной защиты, в числе которых маски, перчатки. Кроме того, отметил Собянин, на избирательных участках не будут допускать скопления большого количества людей одномоментно. Весь процесс сделают максимально безопасным для горожан, заявил мэр.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Дистанционно отдать свой голос смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. В столице онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня.