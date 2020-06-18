18 июня 202016:00

16 атомов: создан самый маленький двигатель в истории

Учёные создали двигатель, состоящий всего из 16 атомов. Рекордно маленькая "игрушка" позволит изучить загадочные явления на границе классического и квантового мира.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале PNAS.

Меньше, чем когда либо прежде

Устройство, состоящее из 16 атомов, занимается тем же, чем и любой уважающий себя двигатель. Оно приводит свою подвижную часть (ротор) в упорядоченное движение благодаря потоку энергии из внешней среды.

Самое приблизительное представление о новом двигателе можно получить, закрутив вокруг своей оси карандаш, лежащий на поверхности стола. Конец карандаша при этом будет описывать окружность, как стрелка часов или спица колеса. Карандаш здесь играет роль ротора, а стол - статора, то есть неподвижной части двигателя.

В новом устройстве ротор ("карандаш") - это четырёхатомная молекула ацетилена (C2H2). Она имеет продолговатую форму и нвнешне чем-то напоминает гантель. Статор ("стол") - это подложка из шести атомов палладия и шести же атомов галлия (PdGa). Молекула ацетилена буквально лежит на ней и вращается вокруг своей оси.

Правда, в отличие от карандаша на столе, молекула ацетилена на палладий-галлиевой подложке не может повернуться на произвольный угол. Есть только шесть разных позиций, которые она может занять в своём вращении. Кроме того, она ещё и "ползает" по подложке, как показано в видеоролике ниже.

Между прочим, вся эта удивительная конструкция имеет размер менее одного нанометра.

"Это приближает нас к предельному размеру молекулярных двигателей", - говорит соавтор статьи Оливер Грёнинг (Oliver Grning) из Швейцарских федеральных лабораторий наук о материалах и технологий.

Почти настоящий двигатель

Новый нанодвигатель довольно сложно раскрутить пальцами, но он всё же способен черпать энергию из двух источников.

Во-первых, это тепловая энергия среды, в которой находится молекула. Например, при комнатной температуре ротор вращается со скоростью несколько миллионов оборотов в секунду.

Во-вторых, это энергия электрического поля. С помощью высокоточного оборудования можно регулировать величину поля настолько ювелирно, что получится повернуть ротор буквально на долю оборота.

Отметим, что, когда ротор получает не слишком много энергии, он почти всегда (99% времени) вращается в одну сторону.

Причиной тому особая форма статора. Она подобрана так, чтобы для молекулы ацетилена было энергетически выгодно повернуться в определённую сторону, а не в противоположную. Это можно сравнить с храповым механизмом, позволяющим колесу вращаться только в одном направлении.

По словам Грёнинга, эта устойчивость резко отличает новое устройство от других молекулярных двигателей. Она сближает его с макроскопическими системами, такими, например, как двигатель автомобиля. Последний ведь тоже обеспечивает вращение колёс в строго заданную сторону, а не куда попало.

Подобный двигатель мог бы быть частью наноробота, выполняющего полезную работу. Кроме того, такие устройства могут быть моделями природных молекулярных двигателей, таких как белки миозины, играющие важную роль в работе мышц.

Правда, когда двигатель получает слишком много энергии (например, при комнатной температуре), сопротивление "храповика" легко преодолевается, и ротор вращается в случайных направлениях. Так что на практике подобные машины смогли бы работать только в весьма экзотических условиях, недостижимых вне стен лаборатории.

Вверху показаны изображения ротора в разных положениях, полученные с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Внизу те же положения изображены схематически.
Иллюстрация Empa.


На границе миров

Однако есть ещё одна область, где подобные наномашины были бы полезны. Это изучение физических законов на границе между классическим и квантовым миром (Вести.Ru подробно рассказывали об этой захватывающей области исследований).

16 атомов - это уже слишком мало, чтобы считать объект бесспорно классическим, но всё ещё многовато, чтобы он был безусловно квантовым. И на этой слабо исследованной границе между мирами авторы уже обнаружили неожиданный эффект.

С точки зрения классической физики, существует минимальная порция энергии, которую нужно сообщить ротору, чтобы он повернулся. В случае данного двигателя это значит, что при температуре ниже -256 градусов Цельсия и напряжении электрического поля меньше 30 милливольт молекула ацетилена не будет вращаться ни в какую сторону.

С другой стороны, законы квантовой физики предусматривают так называемый туннельный эффект. Он должен приводить к тому, что ротор иногда всё-таки будет поворачиваться. При этом, как ни парадоксально, на это не будет тратиться никакой энергии. Поэтому энергетический "храповик", вынуждающий молекулу вращаться только в одном направлении, не будет работать. Вращение, вызванное туннельным эффектом, происходит то в одном, то в другом направлении. Каждый раз направление "выбирается" случайно, и в среднем ни одно не преобладает над другим.

То, что обнаружили учёные, не укладывается ни в одну, ни в другую модель. С одной стороны, они зафиксировали вращение ротора при энергиях ниже "классического предела". С другой стороны, молекула почти всегда поворачивалась в одну и ту же сторону.

Похоже, что при таком вращении энергетический "храповик" продолжал работать. Это означает, что ротор тратил энергию на своё вращение, хотя это и противоречит классической теории туннельного эффекта.

Теперь исследователям предстоит разобраться, почему же ротор их двигателя ведёт себя таким странным образом - и не классическим, и не квантовым. Возможно, это станет первым шагом к более глубокому пониманию законов, управляющих материей.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о тормозах для молекулярных машин. Также мы писали о поезде, который движется по рельсам из ДНК, и о том, как можно играть молекулами в "крестики-нолики".

Текст: Вести.Наука

Сейчас

16:07

Четыре человека погибли во время стрельбы в московской квартире

15:45

В запертой московской квартире прозвучали выстрелы

15:03

Роскомнадзор разблокирует Telegram

14:49

Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута

14:20

Путин рассказал о разговорах с внуками

13:47

С 23 июня на московских вокзалах откроются кафе и рестораны

13:00

Попова готова сделать прививку от коронавируса

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Попова - об испытаниях вакцины и сроках открытия авиасообщения. Эксклюзив

Попова - об испытаниях вакцины и сроках открытия авиасообщения. Эксклюзив

40 минут назад
В запертой московской квартире прозвучали выстрелы

В запертой московской квартире прозвучали выстрелы

21 минута назад
Оцениваем позитивно: Роскомнадзор разблокирует Telegram

Оцениваем позитивно: Роскомнадзор разблокирует Telegram

52 минуты назад
Академик Чучалин: надо бояться не второй волны, а осложнений после COVID-19

Академик Чучалин: надо бояться не второй волны, а осложнений после COVID-19

9 минут назад

Трансляции

18:00

Репетиция парада Победы в Москве
Все трансляции
Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару и пообещал не вступать в НАТО

Глава МИД Сербии подарил Лаврову гитару и пообещал не вступать в НАТО

34 минуты назад
Календарь особых дней: сегодня - паниковать, завтра - на прогулку

Календарь особых дней: сегодня - паниковать, завтра - на прогулку

18 минут назад
Трагедии Екатерины Зинченко: муж изменил, дочь ненавидит, сын попал в психбольницу

Трагедии Екатерины Зинченко: муж изменил, дочь ненавидит, сын попал в психбольницу

1 час назад
Военные начали испытания вакцины от коронавируса

Военные начали испытания вакцины от коронавируса

2 часа назад
Они дозваниваются в Кремль: Путин рассказал о разговорах с внуками

Они дозваниваются в Кремль: Путин рассказал о разговорах с внуками

1 час назад
Слишком много моемся: ученые назвали причины эпидемии аллергии

Слишком много моемся: ученые назвали причины эпидемии аллергии

3 часа назад
Аномальная жара: Москва и Петербург готовятся к новым температурным рекордам

Аномальная жара: Москва и Петербург готовятся к новым температурным рекордам

4 часа назад
На "Госуслугах" создали страницу о домашнем насилии

На "Госуслугах" создали страницу о домашнем насилии

3 часа назад
Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

Правительство опровергло сообщения о налоге для богатых

6 часов назад
Ирина Пегова: от медсестры до царицы

Ирина Пегова: от медсестры до царицы

4 часа назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

Инженеры создали съедобного робота в виде хобота слона. Но зачем?

11 минут назад
В 103 года умерла известная британская певица Вера Линн

В 103 года умерла известная британская певица Вера Линн

40 минут назад
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута

Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута

1 час назад
Авария мотоциклистки в Москве попала на видео

Авария мотоциклистки в Москве попала на видео

1 час назад
Умер актер и режиссер Борецкий

Умер актер и режиссер Борецкий

1 час назад
Казанские бандиты увезли в багажнике и едва не убили бизнесмена, не отдавшего им свою машину

Казанские бандиты увезли в багажнике и едва не убили бизнесмена, не отдавшего им свою машину

1 час назад
С 23 июня на московских вокзалах откроются кафе и рестораны

С 23 июня на московских вокзалах откроются кафе и рестораны

1 час назад
Домработница Михаила Ефремова рассказала о том, как он себя чувствует

Домработница Михаила Ефремова рассказала о том, как он себя чувствует

2 часа назад
Цена турстраховки для выезжающих за рубеж может вырасти из-за пандемии

Цена турстраховки для выезжающих за рубеж может вырасти из-за пандемии

2 часа назад
Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год

Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год

2 часа назад
Бегство иркутского чиновника-взяточника от следователей попало на видео

Бегство иркутского чиновника-взяточника от следователей попало на видео

2 часа назад
Российские астрономы выяснили происхождение загадочных космических частиц

Российские астрономы выяснили происхождение загадочных космических частиц

3 часа назад
Ревнивый омич зарезал соперника после прочтения переписки жены

Ревнивый омич зарезал соперника после прочтения переписки жены

3 часа назад
Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

3 часа назад
Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

Мишустин увидел основания для выхода регионов из режима ограничений

3 часа назад
США не хватает монет

США не хватает монет

4 часа назад
Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам

Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам

4 часа назад
После беспорядков в Дижоне французская полиция начала задерживать чеченцев

После беспорядков в Дижоне французская полиция начала задерживать чеченцев

4 часа назад
В Златоусте облили краской памятник Николаю II

В Златоусте облили краской памятник Николаю II

4 часа назад
Россияне стали меньше занимать и больше копить

Россияне стали меньше занимать и больше копить

4 часа назад
Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

Результаты ЕГЭ будут выданы до 15 августа

4 часа назад
COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям

5 часов назад
Юрий Соломин отмечает 85-летие

Юрий Соломин отмечает 85-летие

5 часов назад
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

5 часов назад
Twitter внедряет голосовые сообщения

Twitter внедряет голосовые сообщения

6 часов назад
"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

"Злобный скучный дурак": Трамп прочитал книгу Болтона о себе

6 часов назад
Новый график выхода фильмов и мультфильмов Disney

Новый график выхода фильмов и мультфильмов Disney

6 часов назад
Названы самые коррумпированные российские регионы

Названы самые коррумпированные российские регионы

7 часов назад
Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

Страшное ДТП в Мордовии унесло жизни 6 человек

10 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

Телеканал "Россия 1" покажет концерт Победы на Мамаевом кургане

15.06.2020 14:57

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку