Четыре человека погибли во время стрельбы в московской квартире

Во время стрельбы в московской квартире, расположенной на улице Приорова, погибли, как сообщает ТАСС, четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка.

По предварительной информации, трагедию устроил мужчина, пришедший к своей бывшей возлюбленной. В ходе ссоры он достал оружие и застрелил девушку и ее детей, а затем покончил с собой.

Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек.