Таганский суд: решение о блокировке Telegram остается в силе

Решение о блокировке мессенджера Telegram пока остается в силе. Об этом заявила пресс-служба Таганского районного суда Москвы. В суд пока не поступало никаких ходатайств об отмене блокировки.

Telegram по решению Таганского суда был заблокирован в апреле 2018 года из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования, напоминает ТАСС. После судебного решения Роскомнадзор начал блокировку ресурса. Правда, все это время сервис был доступен пользователям.

Мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе COVID-19, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь для тех, кто возвращается из-за границы. Поэтому депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин в апреле 2020 года подготовили законопроект о разблокировке Telegram.

Роскомнадзор ранее заявил, что готов разблокировать мессенджер Telegram на территории России.

4 июня основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале заметил, что разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей комфортнее и полноценнее использовать этот сервис. Он добавил, что положительно сказалось бы на инновационном развитии и национальной безопасности России.