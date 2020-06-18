Матч "Сочи" – "Ростов" могут перенести на 19 июля

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал ситуацию с матчем национального первенства между "Сочи" и "Ростовом". По мнению спортивного чиновника, встреча 23-го тура чемпионата РПЛ может быть перенесена на 19 июля.

"Теоретическая возможность переноса этой игры существует. Единственная дата – 19 июля. Но это можно реализовать только при желании и готовности обеих команд", – цитирует Алаева Чемпионат.com.

Напомним, что ранее сразу у шести футболистов "Ростова" был выявлен коронавирус COVID-19. Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.