Кинотеатры привыкают работать в новых условиях. В Севастополе залы, открывшиеся после перерыва, снова распахнули свои двери. Правда, зрителей пока совсем мало. На одном из первых киносеансов не более 10 человек, хотя зал рассчитан на 108.

О новых правилах рассказали сотрудники кинотеатров, передает служба информации "Вести.Севастополь" в эфире телеканала "Россия 1". Посетителей рассаживают в шахматном порядке — для соблюдения социальной дистанции. Исключения делают только для членов семей, уточнила кассир кинотеатра "Севастополь" Виктория Чувашина. Масочный режим, санитайзеры для рук, безопасное расстояние между посетителями у касс, на входе в зал — за всем этим следят контролеры. Как рассказала директор кинотеатра "Муссон" Екатерина Милан, пришлось увеличить промежутки между сеансами — для проведения дезинфекционных работ. Помещения регулярно проветриваются. Все санитарно-эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором, обязательны к выполнению.

Премьер в кинотеатрах пока нет. Скорее всего, показы новых фильмов начнутся не раньше июля. Как объяснил директор ГАУ "Севастополь кино" Дмитрий Гарнега, прокатчики не спешат объявлять премьерные показы — ждут, пока залы по-настоящему заполнятся. Тогда можно будет рассчитывать на то, что расходы на создание фильма окупятся.

Между прочим, именно фильмы прошлых лет сейчас стали пользоваться большой популярностью. Их, кстати, будут показывать в летнем кинотеатре под открытым небом в парке Ахматовой. Площадка откроется на следующей неделе.