Около 4 процентов больных коронавирусом москвичей нарушают карантин

В эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя данные о соблюдении москвичами режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщил, что 96 процентов строго следуют рекомендациям Роспотребнадзора".

Однако есть люди, у которых был выявлен ковид, но они нарушали карантин. Таких, сказал Собянин, около 3-4 процентов.

Раньше, сказал столичный градоначальник, количество нарушений тоже было небольшое.

По его словам, в начале, когда власти мониторили ситуацию выхода из дома больных коронавирусом, контактных и с подозрением на ковид, объем нарушений тоже был небольшой.

"90 процентов горожан строго соблюдали установленный режим, но около 10 процентов его нарушали и получали наказание", — сказал Собянин.

При этом мэр Москвы напомнил, что даже при снятии ограничений нельзя допускать скопления людей, поскольку риск заболевания коронавирусом все еще сохраняется.