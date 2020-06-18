СКР: Тела двух женщин, мужчины и ребенка найдены в московской квартире после стрельбы

Следственный комитет по городу Москве сообщил, что в квартире, расположенной на улице Приорова, были найдены тела четырех человек — двух женщин, мужчины и малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями.

На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

По предварительным данным, мужчина, вооруженный карабином, пришел в квартиру к своей бывшей возлюбленной и устроил бойню. Среди найденных жертв было обнаружено и тело самого убийцы.

Ранее сообщалось, что жертвами оказались два ребенка, однако эта информация не подтвердилась.