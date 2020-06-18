Парк "Зарядье" откроется 23 июня

Парк "Зарядье" планируется открыть 23 июня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр напомнил, что этот парк, который находится в самом центре Москвы, небольшой по площади, но очень популярный у москвичей и гостей столицы.

"Мы боялись скученности посетителей и держали его закрытым. Но если ситуация будет нормальной, как я говорил, то, скорее всего, 23 числа мы примем решение тоже откроем и "Зарядье", — сказал Собянин.

Вместе с тем он попросил всех внимательно относиться к требованию соблюдать социальную дистанцию и не ходить в места, где слишком много людей. Если в парке много посетителей, нужно выбрать другое время или другое место.

"Не надо вот, что называется, бросаться во все тяжкие! Все равно риск заражения коронавирусом сохраняется, нужно беречь себя", — подчеркнул Собянин.

Московские власти оценивают влияние снятия ограничений на заболеваемость COVID-19, сверяются со статистикой и мнением санитарных врачей. Сейчас, по словам Собянина, все планы по снятию ограничений в силе. 23 июня будут открыты бассейны и спортивные залы.