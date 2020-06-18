23 июня в столице могут открыться спортзалы и бассейны

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, когда в столице могут открыться спортивные залы и бассейны. По его словам, окончательное решение власти города совместно с Роспотребнадзором примут 22 июня.

Собянин обратил внимание на то, что разрешения на открытия чего-либо даются поэтапно. Например, с 16 июня открылись кафе, музеи, зоопарк. Необходимо, чтобы прошло время и можно было увидеть, как все отразилось на ситуации с распространением коронавируса в Москве — ухудшилась она или нет.

Мэр города напомнил, что ранее в столице работникам театров разрешили проводить репетиции. Предварительно была проанализирована эпидемиологическая ситуация. То же самое будет и с послаблением ограничений, запланированных на 23 июня. О решении, скорее всего, будет объявлено за день. По словам Сергея Собянина, пока никаких тревожных сигналов нет, все должно решиться в положительную сторону.

Ранее столичный мэр рассказал, что в Москве, несмотря на снятие ограничений, ситуация с пандемией улучшается каждую неделю. При этом Собянин обратил внимание на то, что гражданам не стоит посещать людные места, поскольку риск заразиться инфекцией все еще велик.