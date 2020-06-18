Обе столицы взяли новые температурные высоты

В Москве температура воздуха в тени уже достигла 30 градусов Цельсия. Побит очередной температурный рекорд, на этот раз – 45-летней давности. Синоптики обещают, что к вечеру дышать в городе станет легче: солнце затянет облаками, местами пройдут дожди.

Кое-где в столице дождь уже прошел, а некоторые жители города сняли на видео посыпавшийся с неба град.

Как передает телеканал "Россия 24", жаркая погода ждет жителей столичного региона и в пятницу, 19 июня. К тому же атмосферный фронт принесет в Москву кратковременные, но сильные грозы. В выходные же москвичей ожидает передышка от зноя: температура опустится сразу на 10 градусов.

Тем временем в Санкт-Петербурге установлен второй подряд суточный температурный рекорд. Днем 18 июня воздух там прогрелся до 32,1 градуса, сообщает ТАСС. Прежний максимум был достигнут еще 1905 году, когда в этот день в городе было 31,3 градуса тепла.

Накануне в Петербурге зафиксировали первый температурный рекорд этого лета: 17 июня стало самым теплым днем за всю историю наблюдений за погодой. Температура воздуха поднялась до 27,7 градуса, перекрыв абсолютный максимум 115-летней давности.