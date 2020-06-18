В Наро-Фоминске задержали неудачливых грабителей банкоматов

Подмосковные полицейские задержали грабителей, которые пытались вытащить из банкоматов два с половиной миллиона рублей. Ночью в одно из отделений в Наро-Фоминском районе пришли двое в костюмах химзащиты и начали крушить аппараты ломом. До ячейки с деньгами таким образом им добраться не удалось, так что банкомат они собирались еще и взорвать с помощью газового оборудования.

Но довести дело до конца не успели, сообщают "Вести-Москва". Испугались сработавшей сигнализации и спешно покинули место преступления.

Но уже утром обоих задержали. Отследили по камерам уличного наблюдения, как они добирались домой.

Подозреваемым грозит обвинение сразу по двум статьям: "Покушение на кражу" и "Умышленное повреждение имущества".