В Нью-Йорке умерла младшая сестра Джона Кеннеди

В возрасте 92 лет в своем доме в Нью-Йорке умерла Джин Кеннеди Смит — младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди, сообщает американская пресса.

После ее смерти в живых не осталось ни одного из девяти детей Джозефа и Розы Кеннеди, занимавших в разные годы самые высокие должности во власти в США.

Джин Кеннеди Смит родилась 20 февраля 1928 года, с 1993-го по 1998 год была послом США в Ирландии и сыграла важную роль в мирном процессе в Северной Ирландии, передает ТАСС.

В частности, она способствовав подписанию "Белфастского соглашения" 10 апреля 1998 года о политическом урегулировании конфликта в этом регионе.

В начале апреля сообщалось, что во время во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали 40-летняя внучка Роберта Кеннеди и ее 8-летний сын. Позже тела матери и сына были найдены водолазами.

Джон Кеннеди был убит в 1963 году в Далласе (штат Техас). Ему было 46 лет.

Роберт Кеннеди был убит в 1968 году в Лос-Анджелесе (Калифорния). Ему было 42 года.