Президент "Ростова": нам важнее здоровье игроков, чем три очка

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц высказался по поводу решения "Сочи" не переносить матч с его клубом на другую дату. По мнению функционера, для ростовчан важнее здоровье спортсменов.

"Не хотим давать оценку решению ФК "Сочи". Пусть это останется на их совести. Для нас здоровье наших футболистов и игроков соперника важнее, чем три очка", – цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.

Напомним, что ФК "Сочи" не согласился на перенос матча с "Ростовом" из-за выявленного коронавируса COVID-19 у шести игроков клуба. Встреча между ними должна была пройти 19 июня на поле черноморской команды.