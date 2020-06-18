ЦБ: пострадавшим из-за пандемии реструктурированы долги на 2,5 триллиона рублей

Сумма реструктурированной задолженности в России достигла 2,5 триллиона рублей в рамках поддержки предприятий, пострадавших от ограничений в экономике во время пандемии, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова во время видеотрансляции съезда Ассоциации российских банков.

"Мы мониторим объем реструктурированной задолженности. На сегодняшний день он уже достиг уровня около 2,5 триллиона рублей", — отметила она. В эту сумму входят "заемщики малого и среднего бизнеса, и заемщики, которые относятся к пострадавшим отраслям".

Полякова также отметила, что рассматривается возможность продолжения смягчения нормативных требований для банков, но ЦБ возобновит их проверки после 1 июля текущего года. Финансовую оценку банков приостановили в марте.

Российские банки к 11 мая реструктурировали примерно 11% портфеля кредитов всех предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.