Экс-форвард "Ванкувера" Голдобин официально стал игроком ЦСКА

Бывший нападающий "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин подписал контракт с московским ЦСКА. Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на два года. Об этом сообщил официальный сайт армейского клуба.

"24-летний нападающий и армейцы заключили односторонний контракт, рассчитанный на два года", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Голдобин выступал за "Кэнакс" с 2017 года. В прошлом сезоне он был выставлен "Ванкувером" на драфт отказов, проведя лишь одну встречу в регулярном чемпионате-2019/20.