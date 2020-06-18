Благодаря сюжету "России 1" через 27 лет нашлась мать девушки-волонтера

В конце марта на телеканале "Россия 1" был показан сюжет о волонтерах, которые в период самоизоляции, введенной из-за коронавируса, оказывали помощь пожилым людям.

Среди них была и самая маленькая жительница Челябинска Милютина Николаева.

Все детство и юность она провела в детском доме, потому что родная мать отказалась от нее из-за физических недостатков.

Вскоре после этого сюжета в программу обратились сразу несколько женщин, которые по внешнему сходству предположили, чьей дочерью может быть Милютина.

В одном случае оказалось, что это не так, но с семьей, которая почувствовала в ней родную душу, они решили дружить.

А потом произошло долгожданное в жизни Милютины событие. Невероятно, но факт: телезрительница Наталья Жукова позвонила в редакцию и рассказала: ее мама вспомнила, что видела Милютину в детском доме, когда девочке было четыре года, и она спросила: "А вы не знаете, кто моя мама?"

Женщина была поражена: Милютина оказалась копией ее знакомой — Ирины Николаевой. Она действительно сдала родную дочку в детский дом, а затем взяла отказную девочку нормального роста. Причем, ее она тоже назвала Милютиной.

Более того: оказалось 18 лет Ирина Николаева платила алименты на содержание биологической дочери, но связи с ней не поддерживала и не интересовалась ее судьбой.

Как прошла встреча Милютины с матерью, и почему она отказалась от родного и удочерила чужого ребенка?

Куда пропал биологический отец девушки, и какая женщина поначалу приняла ее за свою дочь?

Подробности этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".