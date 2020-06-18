В Подмосковье трагически погибла актриса из "Белого солнца пустыни"

Трагически погибла заслуженная артистка России Галина Дашевская. Актрису насмерть сбил поезд. Дашевской было 79 лет.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции "Жаворонки". Как сообщает РЕН ТВ, машинист пытался затормозить состав, но трагедии избежать не удалось.

В 1964 году Галина Дашевская окончила студию при театре имени Моссовета. Впоследствии актриса связала свою творческую жизнь с этим культурным учреждением, сыграв во многих постановках.

Галина Дашевская известна зрителю своими ролями в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Операция на сердце", "Отпуск, который не состоялся", "Жалоба" и многие другие.