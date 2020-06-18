Биржевая цена бензина в России обновила рекорд второй день подряд

Рост транспортной активности в стране и восстановление экономики вызвали спрос на топливо и рост его стоимости. Биржевая цена бензина обновила исторический рекорд в четверг 18 июня второй день подряд.

Если вчера потолок стоимости пробил Аи-95 после рекордного роста цены Аи-92 на прошлой неделе, то сегодня цены Аи-92 и Аи-95 одновременно достигли новых максимумов впервые в истории.

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).

Бензин Аи-92 подорожал сразу на 2% до 50,722 тысячи рублей за тонну. Если Аи-95 дорожает одинаковым темпом – на 1% ежедневно, то темп роста стоимости Аи-92 удвоился. С начала мая, начала снятия ограничений в регионах, Аи-95 подорожал на 17%, а Аи—92 – на 10%.

Биржевые цены повлекут за собой рост стоимости и в рознице, на автозаправках. Пока цены на АЗС стабильны, согласно данным ЦДУ ТЭК.

Цены на АЗС во время самоизоляции не росли или символически снижались — на 0,2% и в 3 раза превышали цены производителей бензина.

В целом из-за карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%. Это привело к снижению производства бензинов в России в апреле впервые на 10%. Но выпуск топлива резко вырос на 8% в мае, как и его продажа для АЗС – на 14%, следует из данных ЦДУ ТЭК. Снижение производства топлива в стране началось с начала апреля, когда коронавирус достиг России. Запасы позволяли покрывать небольшой спрос на топливо, который возобновился в конце апреля после снижения на протяжении трех недель подряд.

Как отмечалось ранее, причины подорожания бензина — демпфирующий механизм, снижение обязательных объемов продажи бензина на бирже и запрет импорта топлива в страну. Эти ограничения были введены на время карантина для поддержки нефтяных компаний.

Производство бензина в России восстановится в июне до уровня, отмеченного в июне прошлого года. При этом экспорт нефтепродуктов сократится, а поставки на внутренний рынок увеличатся, отмечало ранее Минэнерго.

Цены могут замедлить рост, как только будут сняты ограничения — обязательных продаж на бирже и поставок в страну зарубежного топлива.

Норматив продажи бензина на бирже снижен только до 30 июня — с 10% до 5% от объема его производства, дизельного топлива — с 6% до 3%. Ограничение импорта бензина также временное — до 1 октября 2020 года. Эти решения были принято российском правительством для поддержки национальных нефтекомпаний из-за резкого падения производства топлива в стране.

В России нет прямой привязки цены нефти к цене автомобильного топлива, поэтому сейчас импортное топливо дешевле российского. Бюджетная формула нивелирует скачки цены топлива при изменении цены нефти. Все дело в демпфирующем механизме бюджета: когда цена нефти высокая, то нефтяные компании сдерживают цену топлива в России и получают доплату из бюджета за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер), а когда цена нефти низкая, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов руб. согласно данным Минфина.