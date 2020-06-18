Ввоз 16 тонн алкогольного контрафакта из Москвы пресекли калининградские таможенники

Ввоз алкогольного контрафакта из Москвы пресекли калининградские таможенники. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщает ГТРК "Калининград".

Поддельная алкогольная продукция прибыла в Янтарный край на пароме. Сорок тысяч бутылок везли в двух фурах. По накладным в них должны были находиться почтовые отправления — коробки, мешки и прочее. Как выяснилось, таможенники обнаружили там 16 тонн спиртного с фальшивыми акцизными марками. Операцию провели совместно с сотрудниками транспортной полиции и ФСБ.

Как рассказала Екатерина Ковалева, пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте, по факту изготовления, сбыта и использования поддельных акцизных марок уже возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.