Снятие ограничительных мер и голосование по поправкам: эксклюзивное интервью Сергея Собянина

Открылись летние веранды, люди в парках гуляют, площади уже не выглядят пустырями из фильмов про Апокалипсис. Какова сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией в столице? Когда откроются спортивные залы? Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию? На эти и другие вопросы в эфире телеканала "Россия 24" ответил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сергей Семенович, как бы вы оценили эпидемиологическую ситуацию сейчас в городе? Медикам, которые еще совсем недавно работали в напряженном, даже авральном режиме, не стало полегче работать?

— Вы уже сказали о том, что город наполняется жизнью, гуляющими людьми, заполняются летние веранды ресторанов и кафе. Многие сектора экономики вернулись в докризисный период, вновь вернулись на работу сотни тысяч людей, можно даже сказать миллионы. Увеличилось количество людей в транспорте, появились пробки на дорогах, в метро увеличился трафик. В целом трафик по Москве составляет около 70 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Конечно, мы настолько озабочены вещами, связанными с распространением коронавируса, что, с одной стороны, радуемся тому, что происходит, глаз радуется всей этой картине, с другой стороны, остается чувство тревоги, как это повлияет на эпидемиологическую ситуацию, не ухудшит ли.

Должен сказать, мы каждую неделю, каждый день, собственно, смотрим за развитием ситуации, и, должен вам сказать, что несмотря на такое увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытии целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается. За последнюю неделю она улучшилась где-то процентов на 25-30 по всем основным показателям. Это касается и вновь выявленных больных COVID-19, и госпитализаций, и заболеванием пневмонией. По всем показателям, без исключения, Москва, несмотря на снятие тех или иных ограничений, движется в положительную сторону. В положительную — в хорошем смысле этого слова.

То, что касается медицины, то там ситуация тоже хорошая, потому что мы приняли на этой неделе решение о выводе трех тысяч коек, которые работали в COVID-19, в плановую помощь. То есть дополнительно к тому, что ранее принимали, потому что больницы стоят полупустые, мы их не можем держать в таком виде, при этом сохраняя еще определенный резерв. И, конечно, целый ряд больниц продолжает активно лечить больных, которые находятся в тяжелой форме.

Кроме того, вы помните, мы же в 45 клиниках, амбулаторных центрах создавали коронавирусные центры, задействовали компьютерную томографию. Так вот, первым траншем 12 из этих поликлиник снова возвращаем в обычную работу.

— А вот эти поликлиники и больницы, которые были раньше перепрофилированы, на 100 процентов сейчас вернулись к выполнению своих привычных обязанностей, к оказанию своей привычной помощи?

— Не все, потому что достаточно большой период времени требуется для того, чтобы перевести из коронавирусные больницы обратно в плановый режим. Для этого целый комплекс мероприятий должен пройти: дезинфекция, допоборудование, может быть даже какой-то легкий ремонт — все это определено инструкциями Роспотребнадзора, их надо строго выполнять. Но к сегодняшнему дню большинство клиник, по которым мы принимали решение, уже переведены и начинают проводить плановую помощь для больных.

— Если помните, Сергей Семенович, совсем недавно были случаи, за которыми следили все средства массовой информации, все об этом слышали: когда человеку ставят диагноз COVID-19, не все люди соглашались сидеть дома, лечиться дома. Если симптоматика позволяла, некоторые наплевательски к этому относились — они шли гулять, в магазины, шли общаться с людьми. Потом как-то исчезла эта информация. Означает ли, что сейчас все стали гораздо ответственнее или социальный мониторинг хорошо отсекает все эти случаи? В чем здесь, на ваш взгляд, дело?

— Во-первых, самое большое количество нарушений у нас фиксировалось (по абсолютным показателям) за нарушение электронных пропусков. Это касалось, в первую очередь, автомобилистов и частично пассажиров общественного транспорта. Мы отменили электронные пропуска — ушла эта история в принципе. Поэтому, конечно, объем административных наказаний уменьшился. Но я должен сказать, что в начале, когда мы мониторили ситуацию, связанную с запретом выхода из дома больных коронавирусом, контактных, с подозрением на болезнь, у нас объем нарушений тоже был не такой большой. 90 процентов горожан строго соблюдали установленный режим, но около 10 нарушали и получали наказание соответственно. Если эти наказания были несправедливы, мы быстро и активно стараемся выяснить и устранить эти замечания.

На сегодня дисциплина в этом отношении у горожан значительно повысилась. Сегодня у нас среди нарушителей максимум 3-4 процента — это означает, что 96 процентов горожан строго следуют рекомендациям Роспотребнадзора, врачей и не нарушают этого режима. Это здорово! Это же гарантия того, что больной не заразит никого вокруг, не пойдет гулять, как вы говорили, или в магазин. У него не будет контакта с другими горожанами.

На сегодня, так как мы все больше и больше "раскрываемся", для нас имеет принципиальное значение, чтобы люди, у которых диагностирован коронавирус (а мы тестируем в огромном объеме), находились дома и строго выполняли предписания врачей. Это залог того, что все остальные могут свободно гулять, общаться, работать. Это обязательное требование.

— Сергей Семенович, если помните, все предыдущие разы, когда мы с вами общались в период пандемии, люди задавали вопросы по поводу МФЦ: когда они откроются, когда можно получить ту справку, эту справку. Как сейчас работают многофункциональные центры? По предварительной записи или как и раньше?

— По предварительной, но мы, конечно, смягчаем режим, уже так жестко не придерживаемся. Если люди приходят в МФЦ, мы стараемся их обслужить.

Сегодня я дал поручение: мы эти ограничения снимаем, и люди будут приходить без предварительной записи и получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом. Тем не менее, конечно, мы будем следить, чтобы там все-таки не было толчеи, чтобы было социальное дистанцирование, чтобы работники по-прежнему были обеспечены средствами индивидуальной защиты — это обязательное требование.

— Посещение МФЦ по записи, в принципе, разумная вещь, может быть, ее стоит и дальше оставить? Ты же не знаешь, сколько человек будет перед тобой, а можно записаться заранее.

— Можно записаться заранее, но мы это ограничение снимаем. После того, как мы сняли ограничения по работе МФЦ, большое количество людей имели задолженности или неполученные документы, у них скопилось огромное количество неоказанных услуг и они одновременно могли прийти в МФЦ. Поэтому мы сделали предварительную запись. Сегодня такая волна прошла. Сегодня можно спокойно в порядке очередности прийти. Можно записаться и заранее, а можно прийти и в режиме обычной очереди. Я уверен, что так как у нас большая сеть МФЦ, никакой скученности не будет. По крайней мере мы точно за этим будем следить.

— Если помните, мне не дает покоя эта история, молодые люди хотели расписаться, спрашивали про ЗАГС. Понятно, что это можно сделать через Госуслуги, но они все-таки хотели какую-то церемонию. Как сейчас работают ЗАГСы?

— Массовые мероприятия пока не разрешены, поэтому работаем в прежнем режиме.

— Когда будут открыты бассейны? Хочется скорее вернуться к тренировкам.

— Мы запланировали открытие всех спортивных клубов и спортивных залов с 23 июня, в том числе и бассейнов. Но, как я уже говорил, мы все эти разрешения на открытие принимаем только после того, когда сверимся, как складывалась до этого ситуация. Мы прожили неделю, смотрим, не ухудшилась ли ситуация или улучшилась. Например, мы 16 июня открыли летние кафе, музеи, зоопарк, целый ряд других предприятий. Разрешили работникам театров заниматься репетициями. Но мы эти решения подтвердили за день до этого. То же самое мы сделаем и по 23 июня.

22 июня, в понедельник, мы сверимся с Роспотребнадзором, посмотрим картину, которая складывается в городе. И, если все будет нормально, подтвердим это решение. И тогда 23 июня спортивные залы, в том числе и бассейны, будут открыты. Надеюсь, что так оно и произойдет. Пока никаких тревожных сигналов, которые говорят об обратном, нет.

— Не подскажете, когда откроется парк "Зарядье", а то на официальной странице никакой информации нет?

— Мы большинство парков, скверов по месту жительства открыли, но все-таки старались "Зарядье" не открывать, потому что это особенный парк. Вы знаете, какой популярностью он пользуется. Площадь этого парка очень маленькая, а количество людей, которые хотят туда попасть, большое. Поэтому мы боялись скученности посетителей и держали его, что называется, до последнего. Если ситуация будет нормальная, как я говорил, то, скорее всего, 23 июня мы примем решение и откроем также и "Зарядье".

Друзья мои, я все-таки еще раз обращаю внимание, если мы что-то открываем, даем разрешение на прогулки, открыли парки, тем не менее, я все равно прошу вас убедительно, если вы видите, что там большая скученность, что там много посетителей, выберите другое время или выберите другое место. Не надо бросаться во все тяжкие. Все равно риск заражения коронавирусом сохраняется, поэтому надо беречь себя и стараться выбирать такие маршруты, которые не очень людные.

— Еще вопрос по поводу транспорта, вернее, по поводу неиспользованных поездок на транспорте. Каким образом можно восстановить неиспользованные поездки?

— На сайте Департамента транспорта города Москвы вывешен самый подробный порядок, как можно продлить проездные билеты. Мы, конечно, постараемся, если много неиспользованных поездок, продлить все билеты. На сегодняшний день мы продлили уже, по-моему, больше 200 тысяч проездных билетов. Можно обратиться в кассу и продлить там. На телефонах Android можно с помощью "Тройки" просто продлить в автоматическом режиме, скачав специальное приложение. Если это сложно, пожалуйста, обращайтесь в кассы метрополитена и вам это сделают.

— 1 июля, как известно, будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Здесь тоже, на самом деле, тоже много вопросов поступало. Как вы оцениваете предстоящие события, и какие бы из поправок вы бы выделили особо?

— Каждый человек выбирает то, что ему ближе и то, что он считает важным. Для одного человека важно историческое наследие, для другого — культура, для третьего — права регионов, четвертого — вопросы здравоохранения, социальной политики. Создан такой комплекс изменений, который, по большому счету, касается каждого человека. Каждый москвич может найти в этих поправках что-то свое, то, что он считает важным.

Я считаю важным… Вот мы пережили с вами пандемию, но я считаю, что самый сложный период прошел и помимо достоинства нашего здравоохранения, помимо самоотверженной работы медиков я выявил еще и определенные проблемы, которые необходимо будет решать. И поправки к Конституции говорят о приоритете развития здравоохранения как о национальном приоритете. Это мне кажется очень важным и актуальным. Очень важно и актуально то, что он гарантирует индексацию пенсий, социальных пособий. Вы же помните, сколько дебатов на этот счет было. Есть деньги в бюджете или нет. Будем индексировать или не будем. Теперь Конституция гарантирует, что это должно быть. Это важнейшая история для граждан, особенно граждан пожилого возраста.

Есть и поправка, которая вызывает постоянную дискуссию по поводу снятия ограничения сроков для избрания одного лица президентом. Я считаю, что это тоже очень важная поправка, потому что жесткая норма ограничения возможности избрания гражданина президентом более двух сроков подряд что порождает? Она порождает, например, что на сегодня действующий президент по действующей Конституции не имеет права избираться. Что означает для нашей страны, сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран, постоянно какие-то конфликты, вызовы и так далее, вот в этой стране мы получаем президента, который точно уже не будет избираться на следующий срок. Это означает некую такую политическую неопределенность, нестабильность. А к чему может привести политическая нестабильность в нашей стране? Я не хочу показывать примеры тех стран, где сейчас происходит что-то невообразимое. У нас тоже всякие вызовы, кризисы политические, но нам важно сохранять политическую стабильность. Никто же не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен — его переизбирать будем, если он будет баллотироваться. Это еще тоже не факт, это его решение. Должно быть проведено голосование, граждане принимают это решение. Но для того, чтобы наша система была стабильной политически, страна управляемая, особенно в такие периоды, которые мы переживаем, это очень важно.

— К идеологическим вопросам мы ещё вернемся. Я вот хотел бы к организационным вопросам сначала вернуться к нескольким, тем более людей, которые собираются идти на голосование, это действительно волнует. Как все будет построено? Сейчас приходят, и мне в том числе приходило, приглашение поучаствовать в электронном режиме в предстоящем голосовании. На ваш взгляд, насколько это будет востребовано и как будет построена работа наблюдателей?

— Я должен сказать, что система электронного голосования, электронного волеизъявления москвичей стала частью нашей городской культуры. Мы постоянно голосуем за те или иные проблемы, начиная от благоустройства нашего двора, заканчивая вопросами реновации и включения в реновацию тех или иных домов. Обсуждение проектов планировок, каких-то крупных городских проектов, приоритетов развития города. На выборах в Мосгордуму мы тоже провели эксперимент по голосованию, по выборам в депутаты Мосгордумы. То есть это стало привычным механизмом выявления мнения горожан. Поэтому возможность электронно проголосовать по поводу Конституции, мне кажется, это вполне естественный для нас шаг. Это во-первых. Во-вторых, в условиях, когда еще есть риски заразиться короновирусом, многие люди просто не рискнут прийти на избирательный участок, и мы должны предоставить им такое право помимо надомного голосования — ко всем на дом не придешь. Дать возможность в электронном виде проголосовать, мне кажется, это просто наша обязанность в этой ситуации.

Кроме этого, вы знаете, что люди в летнее время устремляются на дачу. Многие сейчас, судя по активности "Аэрофлота", авиарейсов, огромное количество людей вылетают за пределы Москвы в какие-то другие регионы. Для них тоже важно иметь возможность проголосовать в электронном виде и подтвердить свое волеизъявление. Еще неизвестно, как они, где они будут в этот период времени. И сами цифры говорят о себе: на сегодняшний деть заявилось около 800 тысяч человек, которые хотят проголосовать в электронном виде.

Кроме того, есть огромное количество возможностей проголосовать и без электронного голосования – ради Бога! Если не хотите так, пожалуйста — есть другая возможность. Впервые за всю историю проведения выборов или такого рода голосований голосование будет практически в течение недели — с 25 июня до 1 июля — практически 7 дней. И не надо дожидаться 1 июля. Если вы хотите уберечь себя, родных, близких, с которыми придете на избирательный участок, сделайте это не 1 июля, не дотягивайте. Придите 25, 26, 27 — это гораздо проще и безопаснее можно сделать, то есть возможностей голосовать достаточно. Если вы чувствуете недомогание, относитесь к группе риска, вы можете пригласить на дом представителей участковой избирательной комиссии, которые под наблюдением наблюдателей помогут вам проголосовать.

Возможностей достаточно, но электронное голосование дает еще одну опцию, мне кажется, очень комфортную, неплохую. Международные наблюдатели в свое время, когда мы голосовали в Мосгордуму, протестировали эту систему и сказали, что она абсолютно защищенная, абсолютно точно определяет волеизъявление граждан, абсолютно закрытая и безопасная. Будем надеяться, что будет в этот раз так же.

— Как Москва будет готовить избирательные участки для голосования в связи с эпидемиологической ситуацией? Все пройдет в обычном режиме или будут организованы какие-либо дополнительные меры безопасности?

— Конечно будут организованы дополнительные меры безопасности. Во-первых, мы будем следить за здоровьем самих участковых комиссий, их членов, чтобы они не болели. При необходимости вовремя протестируем их. Обеспечим средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками работников участковых избирательных комиссий. Будем смотреть, чтобы не скапливались люди одномоментно на избирательном участке, то есть сделаем весь процесс максимально безопасным для горожан.

— Сергей Семенович, возвращаясь как раз к концептуальным вопросам предстоящего голосования. Как мы знаем и много раз наблюдали, перед важными событиями всегда мы становимся свидетелями столкновения разных интересов, столкновения разных точек зрения. Вот сейчас это тоже обостряется: кому-то нравится, кому-то не нравится. И все при этом приводят определенные свои аргументы. Так уж давайте все-таки одну точку зрения здесь тоже осветим. У противников голосования, если позволите конечно, такой, например, есть аргумент: поправки, мол, ничего не дадут, приведут лишь к правлению олигархов, олигархических кланов. Ну, тут надо делать скидку, что это социальные сети, там сколько людей, столько и мнений. Прокомментируете?

— Честно говоря, я даже не могу предположить, каким образом эти поправки приведут к правлению каких-то олигархов. Честно говоря, у нас и олигархов-то уже не осталось, даже ни одной фамилии такой не знаю. У нас значительная часть корпораций, которые были, такое расхожее слово, "приватизированы", возвращены государству. Я по своему опыту хорошо это знаю. Какого-то существенного влияния на управление государством не оказывают и после голосования за Конституцию вряд ли будут оказывать. Скорее всего наоборот государство укрепится, его суверенитет укрепится. Поэтому не более чем досужие разговоры.

— Как бы то ни было, мы имеем дело с важным историческим событием, и сам градус этой общественной дискуссии подсказывает нам, что это действительно важное историческое событие. Кстати, с чем бы вы сравнили этот шаг?

— Сложно сравнивать. Я принимал в свое время участие в организации голосований при принятии Конституции 1993 года. Я помню, сколько тогда дискуссий было. Я вам скажу, дискуссий было не меньше, чем сейчас, а, пожалуй, даже больше, потому что мы принимали такой совершенно новый для нас закон, с новыми идеологемами, с новыми нормами, установлениями и так далее. И сегодня то, что мы принимаем, несмотря на то, что это частичные только поправки, которые не имеют такого глобального изменения Конституции, но, тем не менее, активно все равно обсуждаются эти изменения.

Я бы, знаете, может быть сделал даже аналогию не с действующей Конституцией. Не знаю, вы помните или нет, в свое время был референдум за сохранение Советского Союза, и большинство россиян, украинцев, белорусов и казахов проголосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз. Но дальше этого голосования это никуда не пошло, ни вошло ни в Конституцию нашей страны, то есть это просто осталось на бумаге, хотя люди проголосовали. Сегодня мы голосуем как раз за такие положения важнейшие, как суверенитет нашей страны, территориальная целостность, которая оставит точку на дискуссии по поводу Курил, по поводу Севастополя, по поводу Крыма. И это не просто будет какой-то абстрактный референдум или опрос населения, а это голосование, которое повлечет юридически значимые последствия. Это будет закреплено в нашем главном законе и преодолеть его можно будет только снова вернувшись к изменениям Конституции, что чрезвычайно сложно. То есть это действительно дает гарантию нашей территориальной целостности.

— Мы знаем, что всегда перед всеми выборами есть очень много тех людей, которые сомневаются до последнего. Есть очень много людей, для которых это первое такое важное в жизни политическое событие. С какими бы словами вы обратились и к тем, и к другим?

— Я бы обратился с такими словами. У нас у всех свое мнение. Кому-то нравится это, кому-то не нравится, но давайте не будем никому отдавать на откуп наше собственное решение, решение нашей собственной судьбы, судьбы нашей собственной страны. Давайте мы примем решение сами, никому не передоверяя. Придем на голосование по Конституции и примем такое решение. Это наш гражданский долг. Если мы граждане нашей страны, мы вправе сами принимать решения. Мы и только мы должны определять судьбу нашей страны.