Прогноз: экзоскелеты станут привычными, как одежда, к 2030 году

Костюмы с механическими суставами, которые уменьшают нагрузку на ноги и позволяют перемещать тяжелые грузы, увеличивают силу и скорость передвижения, а парализованным возвращают возможность ходить, станут обыденными уже через десять лет. Такой прогноз сделала компания Panasonic.

Как рассказали Вестям.Ru специалисты японской корпорации, экзоскелеты выйдут из области научно-исследовательских и военных разработок к 2030 году, став частью повседневной жизни.

"Благодаря развитию роботизации, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) владельцы экзоскелетов смогут не только увеличить свою физическую силу, но и быстро освоить новые навыки, а сами экзоскелеты станут чем-то вроде модной одежды, которую можно будет подбирать и носить так же легко, как обычную рубашку или брюки", - говорится в докладе, подготовленном компанией ATOUN - "дочкой" Panasonic.

По версии исследователей, датчики и ИИ-алгоритмы смогут сохранять в облаке самые эффективные движения человека (его лучший бросок мяча, танец или игру на музыкальном инструменте), а в будущем - подгружать эту информацию в память экзоскелета. Даже если тело человека с возрастом ослабеет, конструкция с искусственными мышцами позволит ему в точности воспроизвести "идеальную копию себя" из прошлого.

"Система загрузит 'образец' движений на экзоскелет и будет в режиме реального времени отслеживать разницу между текущими и пиковыми возможностями и компенсировать ее, например, усиливать мышцы тогда, когда это необходимо", - ожидают ученые.

Экзоскелеты недалекого будущего позволят повторять не только свои, но и движения других людей - например, профессиональных спортсменов. Повторяя за мастерами, неопытным атлетам будет проще освоить процесс и сформировать мышечную память.

Сама ATOUN уже продает футуристический костюм Y, который укрепляет тело и нижнюю часть спины. Недавно его начали использовать при погрузке багажа на рейсах японской авиакомпании JAL. Также фирма тестирует модели Kote для поддержки рук пожилых людей и HIMICO, которая облегчает хождение.