18 июня 202019:11

Вел себя странно, ходил грязный: знакомые погибшей в Москве рассказали об убийце

18 июня на севере Москвы произошел ужасающий инцидент, в ходе которого были убиты две женщины, ребенок и мужчина. Уже прояснилось, что нападение на семью совершил 21-летний Севастьян Путинцев, который питал чувства к 22-летней Елизавете Хлюпиной, но не мог смириться с ее потерей. Знакомый, соседка и подруга убитой рассказали, какими были взаимоотношения пары.

Приятель пострадавшей девушки поделился, что молодой человек, совершивший кровавую расправу, был со странностями. Его поведение особенно усугубилось после армии — он стал странно одеваться, ходил грязный и потрепанный. Кроме того, изменилась и его манера общения. Например, Севастьян мог совершить какие-то спонтанные действия, выкидывал "непонятные шутки", сообщает "360".

По словам знакомого пары, они долго не виделись до рокового дня — на протяжении двух-трех месяцев. Елизавета говорила, что рассталась с парнем и не хочет иметь с ним ничего общего.

Подруга скончавшейся девушки рассказала, что Путинцев ревновал возлюбленную ко всему подряд, потому они расстались, но вскоре вновь воссоединились. Окончательно пара разорвала отношения в марте.

По словам подруги убитой, она никогда не слышала, чтобы у той был ребенок. Она считала, что это был брат. Напомним, в результате трагедии также погиб четырехлетний мальчик.

Еще одна знакомая пострадавшей рассказала, что парень после расставания постоянно преследовал девушку, заставлял менять аккаунты в соцсетях, а также номера телефонов.


В Сети уже разошлись видео, на которых видно, как молодой человек поет под окнами погибшей серенады, признается ей в любви и просит прощения.

По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов придется разобраться во всех нюансах произошедшего.

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