Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края за пьяную езду

Пресненский суд Москвы поместил Игоря Ишаева, устровшего аварию в центре столицы, под арест на 12 суток за административное правонарушение — езду за рулем в пьяном виде.

Ранее сообщалось, что Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, освободившего должность в 2009 году, совершил массовое ДТП на улице 1905 года — протаранил два встречных автомобиля. Без жертв обошлось лишь чудом.

В крови нарушителя, согласно результатам медицинского освидетельствования, было обнаружено 0,74 промилле алкоголя. Виновник аварии объяснил такой результат тем, что он выпил для успокоения две бутылки пива уже после совершения ДТП.

Прав на управление автомобилем Игорь Ишаев был лишен еще в 2017 году после ДТП, устроенного им на МКАД. В тот день в четыре часа утра любитель быстрой езды протаранил попутную легковушку и умудрился перевернуть грузовик с прицепом.

Тогда пострадал пассажир Игоря Ишаева — Мурад Балакеримов, получивший несколько переломов и травмы позвоночника. Стрелка спидометра разбитой машины застыла на отметке 225 километров в час, при этом, по данным следствия, спортивный автомобиль ехал на скорости выше 300 км/ч.

О той аварии и жарком ее обсуждении виновник в социальной сети высказался так: "Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из-за того, что я успешнее, богаче вас".