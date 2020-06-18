"Крылья Советов" пригласили 300 врачей на игру с "Ахматом"

Самарские "Крылья Советов" приняли решение пригласить на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата" врачей, боровшихся и продолжающих бороться за жизни жителей Самары во время эпидемии коронавирусной инфекции. На игре будут присутствовать 300 медицинских работников.

Как сообщает пресс-служба "Крыльев Советов", символический первый удар в матче сделает главный врач Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Армен Бенян.

Напомним, что встреча между "Крыльями Советов" и "Амхатом" состоится 19 июня. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.