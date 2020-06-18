18 июня 202020:28 Алена Рогозина

Артист-благотворитель, автор "Дня Победы", главврач больницы: названы лауреаты Госпремии

Артист-благотворитель, автор "Дня Победы", главврач больницы: названы лауреаты Госпремии

Стали известны имена лауреатов государственных премий за 2019 год. Указ о награждении подписал Владимир Путин. Почетные звания присуждены в области науки и технологий, литературы и искусства, а также благотворительности и правозащитной деятельности. Среди лауреатов композитор, автор музыки к "Дню Победы" Давид Тухманов, актер и режиссер Константин Хабенский и сразу несколько ученых и медиков, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19 и занимаются разработкой вакцины от опасной инфекции.

Всепобеждающую силу музыки Давид Тухманов утверждает всю жизнь: его воспоминание — обращение к будущим поколениям о Великой Отечественной. "День Победы" – это светлое эхо войны. Тухманов — автор десятков песен, ставших народными, создатель опер, педагог, а сегодня объявлено, что и лауреат Государственной премии.

"Благодарен, что родился и вырос в России, получил замечательное образование. Цель всей моей жизни — создавать музыку понятную для души, пробуждающую в людях самые светлые чувства", — отмечает народный артист России, композитор Давид Тухманов.

На торжественной церемонии 24 июня в 2020 году будет сразу три коллектива ученых. Вся жизнь новосибирского Института теплофизики имени Самсона Кутателадзе — череда достижений и наград. Занимается исследованиями, благодаря которым по всему миру строятся электростанции, тепловые станции и отправляются спутники на орбиту. За вклад в изучение культурного наследия народов Арктики — Госпремия директору Кунсткамеры Андрею Головневу.

"Возможность адаптации к изменяющимся условиям жизни у северных народов уникальны. И в нашей сегодняшней жизни, наверное, это имеет большое значение, потому что мы тоже все должны адаптироваться к новым условиям", — подчеркивает помощник российского президента Андрей Фурсенко.

Наша инновационная фармакология — это про Дмитрия Морозова и его компанию "Биокад". Премия за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Еще один смелый вызов питерские ученые бросили коронавирусу COVID-19. Доклинические испытания планируют завершить к середине лета — началу августа.

"Страна, которая является наследником СССР, просто не может не создать вакцину и не победить COVID-19", — считает генеральный директор биотехнологической компании "Биокад" Дмитрий Морозов.

В 2020 году Госпремии впервые удостоен врач — Валерий Вечорко. Московская городская клиническая больница №15 в считаные дни включилась с борьбу с коронавирусом. А это 1300 коек! Главврач Валерий Вечорко и в Чернобыле в зоне отчуждения работа, и сельским доктором — самоотверженно. Герой.

"Перед Россией и миром пандемия поставила сложные, тревожные вопросы, на которые не ответишь прежними глаголами. Надо начинать говорить по-новому", — размышляет писатель, литературовед, член совета по культуре и искусству при президенте Росиии Валентин Курбатов.

Писатель и литературный критик Валентин Курбатов распахивает нам ворота Окольного города, дарит свой Псков. Здесь, в Покровском углу, где режиссер Андрей Тарковский снимал эпизод своего "Андрея Рублева", выбирали места для съемок молодой тогда Савва Ямщиков и молодой тогда журналист Валентин Курбатов. Потом был ВГИК, Союз писателей, статьи в самых читаемых журналах Советского Союза. Он автор предисловий к собраниям сочинений Астафьева, Распутина, Нагибина, Окуджавы, Воробьева. Его труд отмечен множеством литературных премий.

Многолетний и кропотливый труд для тех, кто служил и продолжает служить Родине — Мария Большакова из "Союза семей военнослужащих России".

Впервые в день вручения Госпремии наградят и за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности, и в сфере благотворительности. Для каждого лауреата, для всей страны главная премия — это знак особого служения обществу.

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