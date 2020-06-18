Жаркое лето Украины: у Порошенко на допросе попытались изъять паспорт

Украине сейчас явно не до Минских договоренностей. В Киеве сегодня обсуждали, где проведет это лето экс-президент Петр Порошенко — на свободе или под стражей. Обсуждали в суде, где рассматривали одно из возбужденных против него дел, и обсуждали на улице, которую захватили его сторонники.

У стен Печерского суда Киева митинг. Впервые президент Украины мог оказаться под арестом. Петр Порошенко весь в черном — два дня назад умер его отец. И на 18 июня было назначено прощание. Прокурор даже предлагал на день перенести суд. Но экс-президент предпочел перенести похороны. А с трибуны рассказать о новом уголовном деле против него.

"Оказывается, возбудили еще одно дело — дословно цитирую, я ничего не выдумываю: "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", – мобилизует своих сторонников пятый президент Украины Петр Порошенко.

В ответ раздается традиционное — "Ганьба!"

Давно не выступавший перед таким количеством людей Порошенко явно наслаждается моментом. Времени не теряет и его супруга — она в трауре и в футболке с портретом мужа. Даже здесь подогревает слушателей мифической угрозой, переходя с украинского на русский.

"Это настоящий террор, когда пытаются унизить украинский язык, который очень мешает российским интересам. А русские интересы заканчивается там, где заканчивается русский язык". – проводит водоразделы супруга бывшего украинского президента Марина Порошенко.

Сторонники принесли покрышку как напоминание о Майдане — мол, и силой можем на суд надавить. Американский Госдеп давит через Twitter.

"При демократии все граждане заслуживают равенства перед законом. Судебная система не должна использоваться для политических целей", — гласит запись в микроблоге государственного блога США.

All citizens in a democracy deserve to be treated equally and fairly under the law. The justice system should not be used for the purpose of settling political scores. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 18, 2020

Порошенко подозревают в превышении полномочий, в том что он продавил назначение своего человека на пост замглавы Службы внешней разведки. Но ни ареста, ни даже ожидавшегося залога в 10 миллионов гривен не произошло. Генпрокурор просит обязать Порошенко сдать паспорт и сообщать о своих поездках за пределы Киева. Но окончательное решение примут 1 июля. Сторонники разошлись, пригрозив возвращаться на каждое заседание суда. Это украинское лето, кажется, будет богато на уличные протесты.

У офиса президента Украины уже очередь надо занимать. Днем для Зеленского проводят антикоррупционный урок активисты Автомайдана. По ночам жгут файеры люди, требующие расследования убийств журналистов. Сам Зеленский по-прежнему в карантине, и в его отсутствие поражение в Раде терпит правительство. Депутатов просили поддержать программу кабинета министров, рассчитанную на год.

"Наша программа — это план действий, которым мы будем руководствоваться в работе. Мы отличаемся от предшественников, нас не волнует иммунитет, нас волнует благосостояние страны", — пытается убедить депутатов Верховной рады украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В программе этой — почти все, что обещал Зеленский перед выборами. А ее одобрение означало бы иммунитет для кабмина. Но не хватило 20 голосов. И теперь отставка украинского правительства снова возможна.

Первым депутаты угрожают увольнением министру внутренних дел Арсену Авакову — единственному из руководителей переворота, кто до сих пор остается у власти. Но оказалось, что отправлять отдельных министров в отставку украинский закон не позволяет. Только все правительство целиком. И судя по массовым протестам у стен парламента, это решение тоже не в отдаленном будущем.