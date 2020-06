Жаркое лето Украины: у Порошенко на допросе попытались изъять паспорт

Украине сейчас явно не до Минских договоренностей. В Киеве сегодня обсуждали, где проведет это лето экс-президент Петр Порошенко — на свободе или под стражей. Обсуждали в суде, где рассматривали одно из возбужденных против него дел, и обсуждали на улице, которую захватили его сторонники.

У стен Печерского суда Киева митинг. Впервые президент Украины мог оказаться под арестом. Петр Порошенко весь в черном — два дня назад умер его отец. И на 18 июня было назначено прощание. Прокурор даже предлагал на день перенести суд. Но экс-президент предпочел перенести похороны. А с трибуны рассказать о новом уголовном деле против него.

В ответ раздается традиционное — "Ганьба!"

Давно не выступавший перед таким количеством людей Порошенко явно наслаждается моментом. Времени не теряет и его супруга — она в трауре и в футболке с портретом мужа. Даже здесь подогревает слушателей мифической угрозой, переходя с украинского на русский.

Сторонники принесли покрышку как напоминание о Майдане — мол, и силой можем на суд надавить. Американский Госдеп давит через Twitter.

All citizens in a democracy deserve to be treated equally and fairly under the law. The justice system should not be used for the purpose of settling political scores.