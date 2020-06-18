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75 лет Победы 29 минут назад

18 июня 202021:11 Дмитрий Кайстро

Ярчайшее созвездие на одной сцене: на Мамаевом кургане готовятся к концерту Победы

Ярчайшее созвездие на одной сцене: на Мамаевом кургане готовятся к концерту Победы

Грандиозный концерт в часть 75-летия Победы готовят сейчас в Волгограде — городе, ставшем одним из символов храбрости и стойкости нашего народа. 24 июня на Мамаевом кургане произведения, посвященные Великой Отечественной войне, исполнят звезды первой величины. Среди них Юрий Башмет, Денис Мацуев, Сергей Безруков, Хибла Герзмава. Зрители телеканала "Россия 1" увидят все в прямом эфире.

Будущий грандиозный концерт на святом для каждого жителя России месте, у подножия монумента "Родины-матери" на Мамаевом кургане, событие уникальное и по масштабу, и по числу всенародно любимых исполнителей. 24 июня концерт в прямом эфире на телеканале "Россия 1" увидит вся страна.

Концертную сцену очень бережно, помня об особой атмосфере этого места, смонтировали на Площади Героев, откуда открывается величественный вид на главный монумент. Все это дань тысячелетней, еще античной традиции, когда памятные события проходили на местах бывших боев, у подножия статуй героев. В этом смысле зритель совершал погружение в особое психологическое состояние, словно оказываясь участником тех событий.

После парада на Красной площади в Москве центр праздничных торжеств переместится в Волгоград. Художественный руководитель проекта, всемирно известный маэстро Юрий Башмет.

"Такой праздник объединяет нашу огромную страну, всех людей", — считает Башмет.

В овеянном славой Волгограде — только звезды первой величины: Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина, Игорь Бутман, Сергей Безруков, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, виртуозный Денис Мацуев — ярчайшее созвездие на одной сцене.

"Я настраиваюсь на это выступление с особым чувством. День Победы, Сталинград, Волгоград, Мамаев курган — здесь есть нечто особенное. Я с огромным благоговением отношусь к этому празднику", — поделился Денис Мацуев.

Подвиг и память о Победе едины в сознании нации.

"Если бы не то, что произошло здесь на Мамаевом кургане, мы бы жили в совершенно ином мире, если бы вообще жили. Для меня очень важно, чтобы это мероприятие увидела молодежь", — отметил художник-постановщик концерта Победы на Мамаевом кургане Виктор Крамер.

Внук Василия Чуйкова, командующего легендарной 62 армией и похороненного, кстати, на Мамаевом кургане, считает концерт нашим преклонением перед героями.

"Дед даже говорил: для того, чтобы немцам взять Сталинград, они должны перебить всех нас до одного. Настолько морально воины были готовы к самопожертвованию", — отметил Николай Чуйков.

О Сталинграде Александра Пахмутова, родившаяся в этом великом городе, написала одну из самых своих щемящих песен: "Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград".

Песни на Мамаевом кургане сродни молитве в память о павших, чей подвиг символизирует фигура "Родины-матери". Статуя возвышается над холмом 52 метра. Вместе с мечом все сооружение достигает поистине исполинских размеров — 85 метров. Величественный монумент Вучетича во время концерта памяти, благодаря впечатляющим визуальным эффектам, предстанет в новом облике.

Защитник Сталинграда Евгений Рогов гордится тем, что память о его фронтовых друзьях почтят таким грандиозным концертом: 

— Наша задача заключается в том, чтобы ни в коем случае наша молодежь не потеряла знамя Победы.

Концерт памяти на Мамаевом кургане станет одним из самых ярких событий главного праздника страны, памятью и гордостью всех поколений. Смотрите прямую трансляция 24 июня на канале "Россия 1".

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