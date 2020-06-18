В день начала войны в Прикамье состоятся памятные мероприятия

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в Пермском крае состоятся памятные мероприятия. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" передает ГТРК "Пермь".

Утром у мемориала "Скорбящая мать" пройдет церемония возложения венков и цветов с участием волонтеров Победы. Общероссийскую минуту молчания в память о всех павших в годы войны объявит в 14:15 Игорь Кириллов, диктор центрального телевидения СССР. Также 22 июня жители края — онлайн или в соцсетях — примут участие во всероссийской акции "Свеча памяти". Заплатив 1 рубль за виртуальную свечу, можно помочь оказать медицинскую помощь ветеранам.

В этот же день пройдут презентации книжных проектов: энциклопедии, иллюстрированной хроники и сборника документов по истории Прикамья в годы Великой Отечественной. Как заявил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, эти мероприятия продолжают программы, посвященную Году памяти и славы.

В 20:00 на парковке перед ТЦ "Спешилов" под открытым небом состоится кинопоказ фильма Сергея Бондарчука "Судьба человека". Для посещения автокинотеатра необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.