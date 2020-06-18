ISU временно отказался от изменений базовой стоимости прыжков фигуристов

Международный союз конькобежцев решил приостановить вступление поправок, касающихся изменений базовой стоимости ряда прыжковых элементов у фигуристов, принятых в мае. Одной из причин такого решения стала пандемия коронавируса.

"Принимая во внимание пандемию коронавируса, сложности возобновления тренировочной деятельности, а также отзывы, полученные от членов организации, Совет ISU приостанавливает вступление поправок в силу", – сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Таким образом, четверной лутц останется самым дорогостоящим прыжком в четыре оборота (11,5 балла). По новым правилам, все четверные прыжки должны были оцениваться одинаково – 11 очков. Кроме того, стоимость тройного лутца будет равняться 5,9 балла. После нововведения он бы оценивался в 5,3 очка.