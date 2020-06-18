Соперника Лукашенко и его сына отправили в СИЗО

Главный соперник Александра Лукашенко в белорусской президентской гонке Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом помещены в СИЗО. Кандидата на пост главы государства обвиняют в противоправной деятельности, а его наследника в уклонении от уплаты налогов.

18 июня Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения кандидата, после чего в СМИ появилась информация об их пропаже. Как оказалось, мужчин доставили в департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий.

Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико задержан за организацию противоправной деятельности. Политик якобы пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений. На днях кандидат в президенты вовсе пытался снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Уголовные дела возбуждены по шести статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание средств, хищение, мошенничество, получение и дача взятки, сообщает TUT.BY.