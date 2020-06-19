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19 июня 202003:59

Ромачев: пока голос Дурова равен нулю, но если его поддержат, Apple грозит "расчленение"

Ромачев: пока голос Дурова равен нулю, но если его поддержат, Apple грозит "расчленение"

Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой объявил о снятии требований по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, который с 2008 года был заблокирован на территории России — хотя получить доступ к нему все равно было возможно. Создатель мессенджера Павел Дуров на сегодняшнее решение пока никак не отреагировал. Зато обрушился в своем Twitter на Apple за то, что американская компания монопольно продает приложения для своих устройств. Как написал Дуров, "налагают безумный налог с продаж в размере 30 процентов. Результат – пользователи платят более высокие цены. Стартапы и целые отрасли разрушаются. Регуляторы игнорируют этот абсурд в течение 10 лет!" Дуров сейчас в США находится в позиции изгоя. Стоит ли за ним реальная сила и чем могут закончиться подобные выпады? Своим мнением в эфире телеканала "Россия 24" делится генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

— Роман, здравствуйте! В Apple Дурову не ответили, и, наверное, вряд ли ответят. Но такой ответ мог бы звучать, как "Слушайте, это наши iPhone, мы что хотим, то на них и продаем!"

По политике Apple, они продают не только сам девайс, они продают целый сервис. И, согласны-не согласны, но если вы купили этот девайс, соответственно, вы пользуетесь всем сервисом в полной мере. Я напомню, что для продвинутых пользователей существует прошивка jailbreak, которая позволяет вам устанавливать приложения, которые не находятся в официальном магазине. При перепрошивке вы, наверное, потеряете гарантию.

— 99 процентов людей, которые пользуются продукцией Apple, никакие jailbreak не устанавливают. А вы можете оценить, действительно ли из-за этого налога с продаж (по сути, это та комиссия, которую Apple себе забирает, когда вы покупаете приложение в iTunes или Apple Store) "убиваются" целые сектора экономики?

— Я не могу сказать, что убивают или не убивают. Если пользователи покупают, если программы и разрешения пользуются спросом, то, соответственно, и компания растет. Да, она недополучает прибыль. Если вы, например, российский разработчик, то вы заплатите налог Apple и заплатите налог еще и в России. Соответственно, у вас двойное налогообложение по факту получается. Естественно, определенный минус. Для местных компаний, для американцев есть свои выгоды – они все используют для себя, то есть это такая политика государства внутри компании.

— Да, надо просто понимать, что эти 30 процентов — это не налог, это просто комиссионные, которые компания берет с разработчиков приложений за то, что продают их приложения. Как вам кажется, насколько вероятно вмешательство мировых регуляторов в эту историю? Мы помним, — правда, это было давно, — что, например, против Microsoft в свое время были огромные антимонопольные расследования, в итоге, Microsoft заставили чуть-чуть "расчлениться", избавиться от части бизнеса, пустить других игроков и так далее. Вот возможно ли что-то подобное с Apple?

— Это возможно, но не сейчас. То есть Дуров сейчас в Штатах — некий изгой, ему запретили его платежную систему, как вы знаете, и поэтому он обрушился на все американские компании — на Facebook, на Apple, на Google, на Instagram. Это удивительно! Сейчас голос Дурова в Штатах равен нулю! Если кто-то в Штатах его лобби поддержит, скорее всего, он получит поддержку, скорее всего, будет какой-то процесс, будет расследование и будет, возможно, разделение, расчленение и привлечение, в том числе, сторонних разработчиков, сторонних магазинов.

— Дуров ведь перед Apple обрушился на Facebook за то, что он якобы распространял недостоверные рекламные ролики с его участием. Вы думаете, это все связано?

— Мы год назад начали фиксировать подобные рекламы, они вели на финансовые пирамиды. И они были столь массивны, что просто не заметить их было невозможно. И каждый раз менялись сайты, каждый раз менялись хостинги. То есть работала профессиональная мошенническая группа. Но, к сожалению, сам Facebook ничего не предпринимал.

— А почему, как выдумаете, Facebook ничего не предпринимал?

— Потому что им платили за рекламу, и они крутили рекламу. Им выгодно!

— Да, интересно! Когда речь касается каких-нибудь интернет- и медиакомпаний, они быстро блокируют.

— Facebook не в курсе всех русских, российских технологий, и они не в курсе всех финансовых пирамид, которые существуют в России.

— Спасибо вам, Роман, что были на связи.

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