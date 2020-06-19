На сайте Кремля опубликована статья Путина, посвященная истории Второй мировой войны

На сайте Кремля опубликована статья президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", посвященная истории Второй мировой войны.

"Наша ответственность перед прошлым и будущим — сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий", — один из главных тезисов статьи российского президента. Подробный анализ причин, которые привели ко Второй мировой войне, размышление о ее сложных событиях и уроках. Причем с опорой только на архивные материалы и свидетельства современников, исключив любые идеологические и политизированные домысливания.

"Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить? Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству. Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа и стало одним из определяющих в его героической, жертвенной борьбе против нацистов.

Часто задаются вопросом: как нынешнее поколение себя поведёт, как поступит в условиях критической ситуации? Перед моими глазами молодые врачи, медсёстры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в "красную зону", чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стоявшие насмерть, — совсем юные ребята! Многим бойцам легендарной, бессмертной шестой десантной роты было 19-20 лет. Но все они показали, что достойны подвига воинов нашей Родины, которые защитили её в Великую Отечественную войну", — пишет Владимир Путин.

О планах написать статью, посвященную анализу предпосылок Второй мировой и Великой Отечественной войн, Владимир Путин публично сообщил в декабре 2019 года в Санкт-Петербурге, когда на неформальной встрече глав государств СНГ речь шла о подготовке празднования юбилея Великой Победы. Незадолго до этого Европарламент обнародовал резолюцию "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Бумага, которая российского президента "несколько удивила, даже немножко задела".

"Что же написано? Согласно этой бумаге так называемый пакт Молотова-Риббентропа — напомню, что это министры иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии — как пишут дальше, "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны". Пакт Молотова-Риббентропа проложил дорогу к началу Второй… Ну может быть.

Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. По-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком.

В чём же всё-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы. И когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что, повторяю ещё раз, все мы и есть бывший Советский Союз", — отмечает Владимир Путин.

Архивные документы беспристрастно фиксируют положение дел в конце 30-х годов прошлого столетия. С одной стороны, заключенный по итогам Первой мировой войны Версальский договор. Для Германии он стал символом глубокой несправедливости — что и сформировало питательную среду для радикальных настроений, на которых играли нацисты. А для Европы — миной замедленного действия: произвольно оформленные границы новых государств провоцировали территориальные споры и взаимные претензии. Как следствие — Мюнхенский сговор, то есть раздел Чехословакии. В котором заодно с Германией действовала и Польша.

"Раздел Чехословакии был жестоким и циничным. Мюнхен обрушил даже те формальные хрупкие гарантии, которые оставались на континенте, показал, что взаимные договорённости ничего не стоят. Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной.

Сегодня европейские политики, прежде всего польские руководители, хотели бы "замолчать" Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как-то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию".

В это время Москва использует любой шанс для создания антигитлеровской коалиции. Даже получая по линии разведки информацию о закулисных англо-германских контактах. И о позиции Польши, которая не хотела никаких обязательств перед советской стороной. В этой ситуации Договор о ненападении с Германией, который перед лицом становившейся неизбежной войны СССР подписал последним из стран Европы, — попытка выиграть драгоценное время для укрепления обороноспособности страны.

"Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, том числе молчаливого соглашательства некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов вплоть до их прямого поощрения. Чего стоит циничная фраза посла Польши в Германии Ю. Липского, произнесённая в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года: "…За решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим ему… прекрасный памятник в Варшаве.

Когда это высказывание польского посла в Германии Юзефа Липского было впервые процитировано главой государства на той самой неформальной встрече в Петербурге, официальная Варшава объявила целую кампанию по оправданию дипломата-антисемита. Забывая, что подобная риторика вовсе не была исключительной. Так, например, министр иностранных дел Польши Бек не раз признавался, что в его стране "полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера".

"Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она — результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, — это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса.

Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за её начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды".

Открытый и доверительный диалог — главный залог того, что страшная история XX века не повторится. Ведь забвение уроков истории, как отмечает в своей статье Владимир Путин, неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, — одна из важнейших задач. И на ее решение нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции документов по истории Второй мировой и предвоенному периоду. Подлинная, не приглаженная и не лакированная правда — это 27 миллионов погибших: каждый седьмой гражданин советской страны. Это бои под Москвой и Сталинградом, Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Это Ржев, где Красная армия потеряла 1 миллион 154 тысячи солдат — цифры, которые в статье главы государства приводятся впервые.

"Наш долг — всех тех, кто берёт на себя политическую ответственность, прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, — гарантировать, чтобы эта система сохранилась и совершенствовалась. Сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и вместе обсудить будущее. Наши коллеги — господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности. Мы благодарим их за это и рассчитываем, что такая очная встреча может состояться при первой возможности".

Сохранение мира, укрепление глобальной и региональной безопасности, контроль над стратегическими вооружениями, ситуация в глобальной экономике — то есть преодоление последствий пандемии. Все это темы повестки предстоящего саммита "Пятерки" (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция), который может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы. Ответов, которые стоит искать всем вместе, опираясь на общую историческую память, ради укрепления стабильности и безопасности. В которой, как заключает в своей статье Владимир Путин, и заключается долг и ответственность держав перед всем миром.