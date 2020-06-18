"Реал Сосьедад" неожиданно уступил "Алавесу" в чемпионате Испании

В чемпионате Испании состоялась встреча 29-го тура чемпионата Испании по футболу между "Алавесом" и "Реал Сосьедадом", который в случае гостевой победы мог подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Однако игра завершилась в пользу хозяев поля со счетом 2:0.

В первом тайме соперники не сумели поразить ворота. А вот после перерыва футболисты "Алавеса" дважды огорчили гостевую команду. На 56-й минуте Борха Сайнс вывел хозяев поля вперед, а Мартин Агиррегарибия уже в добавленное время закрепил успех.

"Алавес" набрал 35 очков и поднялся на 12-е место в чемпионате Испании. "Реал Сосьедад" с 47 баллами располагается на шестой позиции.