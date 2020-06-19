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Коронавирус 20 минут назад

19 июня 202002:25

Коронавирус мог приехать на пекинский рынок "Синьфади" из-за рубежа

Коронавирус мог приехать на пекинский рынок "Синьфади" из-за рубежа

Власти Китая сегодня приняли решение закрыть Пекин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19. Центр заражения — местный оптовый рынок. Именно там работают эпидемиологи, чтобы понять природу очередной массовой инфекции. Некоторые выводы уже сделаны. И эти тезисы стоит рассмотреть внимательнее. Потому как есть шанс, что ситуация в китайской столице прольет свет и на вспышку в Ухане. Итак, главное, что известно на данный момент, — это то, что вирус как-то связан с водным промыслом. Как рассказали в Китайском центре по контролю и профилактике, на рынке взяли пробы с различных поверхностей и предметов. И самым грязным местом после проверки оказался зал с морепродуктами. Более того, у сотрудников этого отдела симптомы появились раньше всех остальных. Также среди зараженных были и покупатели рыбных рядов. С учетом того, что ранее коронавирус нашли на доске для разделки лосося, появляется пространство для новых гипотез насчет источников распространения вируса.

Источник массового заражения в Пекине — один из крупнейших рынков города "Синьфади". Жители района, где он находится, и всех, кто там закупался, теперь массово проходят проверки на COVID-19. В отличие от уханьской вспышки сейчас эпидемиологи даже установили конкретную секцию, откуда пошло заражение. Это отдел морепродуктов.

Специалисты говорят: все вполне логично. Ведь для их хранения используются закрытые холодильники. А коронавирус холод как раз очень любит. Например, установлено, что при температуре, близкой к нулю, патоген в теории может существовать неделями. В естественной среде ограничителем является влажность. Чем холоднее, тем она ниже. И зараза на морозе просто высыхает.

Но для хранения морепродуктов требуются и низкая температура, и искусственно поддерживаемая высокая влажность. То есть в холодильниках для рыбы условия для вируса — даже лучше, чем могут сложиться в природе.

"Во влажной среде при низких температурах уменьшается шанс того, что биологическая среда будет высыхать и в том числе — подвергаться ультрафиолету. Технически передача вируса контактным путем при таких условиях может быть облегчена", — отмечает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Для Поднебесной это весьма тревожные новости. Изначально, когда вирус только начал распространяться в Китае и в мире, специалисты предположили, что источником может быть рыбный рынок в Ухане. Значительная часть первых зараженных была так или иначе с ним связана: это были либо его работники, либо покупатели. Однако врачи проверили всех людей и животных на COVID-19, изучили все поверхности, на которых он мог остаться, и ничего не нашли. Тогда за основную была принята версия, что на рынке просто побывал "суперраспространитель", позаражавший торговцев и посетителей.

Но вот — новая вспышка, и снова все ниточки ведут на рынок. Точно такой же, как в Ухане. Если это не совпадение (что крайне маловероятно), то и другие подобные рынки теоретически могут быть "рассадниками" коронавируса. А ведь их только в Пекине — четыре. Такие учреждения торговли являются важнейшей частью китайской гастрономической культуры, они есть в каждом крупном городе. И им доверяют люди.

 

"На рынках торгуют сотни небольших торговцев, которые являются лишь представителями этого гигантского оптового звена. Они отвечают только за себя, и проверить качество не представляется возможным. Как видно, это и не делалось или, по крайней мере, не делалось в должной степени. Все спрашивают: а почему тогда не закрыть все эти рынки подчистую? А потому что это социальная среда, это среда покупок. Это работающие люди, это оборот в миллионы юаней ежедневно", — комментирует ситуацию исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Но на главный вопрос — откуда изначально взялся вирус — ответа все еще нет. Далеко не факт, что рыбный отдел "Синьфади" — это именно источник патогена. С большой долей вероятности его сюда кто-то занес. Но вот кто? Выяснилось, что торговец, продававший зараженного лосося, реализовывал не только китайский товар, но и импортный, в том числе — из Европы. Так что по крайней мере в Пекин коронавирус вполне мог приехать из-за рубежа. Поставки продовольствия, например, из Германии и Норвегии, Китай на всякий случай уже приостановил.

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