В Москве умерли 48 человек с диагнозом COVID-19

В Москве скончались еще 48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Днем ранее жертвами инфекции стали 49 жителей столицы, передает РИА Новости.

Всего в Москве за время эпидемии коронавируса COVID-19 умерло 3531 человек. В России зафиксировано 561 091 случаев заболевания, 7 660 из них оказались смертельными. Вылечились 313 963 человек.