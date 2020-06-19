Ночные гонки с полицией: пьяный лихач угнал КамАЗ

В Сыктывкаре сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Он пытался скрыться от полиции на угнанном КамАЗе-эвакуаторе и попутно устроил ДТП с пострадавшими. Кто оказался за рулем большегруза? Почему он решил устроить ночные гонки с полицией?

Это не кадры преследования из голливудского боевика. Это по улицам Сыктывкара удирает от инспекторов ДПС пьяный лихач. Мужчина угнал эвакуатор на базе КамАЗа и решил с ветерком прокатиться по городу. Но вот незадача — опасный заезд призывают закончить.

Требования остановиться пьяный лихач проигнорировал. Нажал педаль газа в пол и на дикой скорости петлял из стороны в сторону. Выезжал на встречку. В какой-то момент неуправляемая многотонная машина влетела в крохотную Hyundai Getz.

От миниатюрной иномарки осталась лишь искореженная груда металла. Пассажирка-школьница получила многочисленные травмы. Но неудержимый водитель эвакуатора даже не притормозил.

"При выезде из города на 15 километре инспектором ДПС было принято решение применить табельное оружие. Он произвел семь выстрелов из табельного оружия по колесам. Водитель КамАЗа не справился с управлением и влетел в металлическую опору моста", — отмечает представитель ДПС.

Сдаваться стражам порядка явно не входило в планы гонщика — мужчина убежал в лес и попытался спрятаться в темноте среди деревьев.

Экспертиза показала — в момент угона мужчина был пьян. У 27-летнего водителя не было водительского удостоверения.

В отношении водителя составлено 16 административных материалов. Сумма штрафов — порядка 60 тысяч рублей. Кроме того, в его действиях также имеется состав уголовного преступления (статья №166 часть 1 УК РФ "Угон").

Вообще, угон большегруза — не такая уж и редкость. Не так давно в Санкт-Петербурге лихач украл фуру с заправки, не справился с управлением, сбил две легковушки и вылетел на встречку. В Челябинске подросток на угнанном МАЗе врезался в стену. В Старом Осколе мужчина завладел КамАЗом, груженым семенами кукурузы, прямо у здания сельской администрации, но далеко не уехал — перевернулся на первом повороте.

Что двигало гонщиком из Сыктывкара, понять сложно. Быть может, вместо гладкой поверхности асфальта ему мерещилась трасса ралли "Дакар", а сам себя он представлял пилотом. Понимал ли водитель, что представляет реальную угрозу для окружающих, не ясно. Теперь о своем фееричном заезде мужчина, похоже, будет вспоминать долго и с сожалением — ему грозит до 5 лет лишения свободы.