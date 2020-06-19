"Дань хозяину": зачем США поставляют Украине негодную военную технику

США доставили на Украину партию противотанковых ракет и другое оружие общей стоимостью 60 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба американского диппредставительства. Ранее сообщалось, что в этом финансовом году Штаты окажут Киеву военную помощь на 250 миллионов.

Еще одно подтверждение лояльности в копилку: в Twitter посольства США в Киеве появилось сообщение о поставках вооружения на 60 миллионов долларов, а следом стало известно о заключении контракта еще на 600 миллионов. В списках на поставку обозначены 16 патрульных катеров Mark VI.

В США на вооружении такие есть, но мало — всего несколько десятков. Используют их для патрулирования береговой линии. Из оснащения на катерах — водометы, две 25-миллиметровые автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 и шесть пулеметов М2 калибром 12,7 миллиметра на турельных установках (их можно заменить на более привычный на постсоветском пространстве калибр 7,62). Из дополнений еще возможны 40-миллиметровые гранатометы. Но для наступления или обороны эти катера явно не подходят, а значит, и расстановку сил вблизи морских границ Украины существенно не изменят.

"На 600 миллионов долларов, на самом деле, если бы США хотели, конечно они могли бы другую технику поставить, наступательного характера и более серьезную, — считает Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. — Я прежде всего говорю о сухопутной технике. Но они этого не делают. Смотрите: они, например, поставили Javelin и запретили их использовать в любом виде. Только на полигонах во время тренировок — больше никак. Эта поставка имела абсолютно декларативный характер".

В будущих поставках значатся еще пушки, радары, акустические системы — в общем, техника для военно-морского флота, точнее для пограничных служб. Необходимости в ней нет, считают эксперты, тем более за такие деньги.

600 миллионов долларов — деньги для Украины немалые, особенно учитывая экономический спад от коронавируса COVID-19 на фоне и так не самой радужной финансовой обстановки в стране. Но тут, уверены эксперты, деньги вкладываются не столько в оборону, сколько в отношения. Выгодны такие поставки больше США, чем Украине.

"Это необходимые такие "выплаты дани хозяину", — комментирует Александр Дудчак, политолог. — Тут не две стороны — США и Украина, тут одна сторона, которая дает указания. Вторая просто выполняет. Это не первый случай, когда Украина получает технику совершенно ненужную. В этот раз это хоть не ржавые какие-то корыта. Потому что в прошлом году она получила два катера, заплатив за перевозку и прочие услуги 10 миллионов. За катера, которые были еще в 2010 году списаны. И таких случаев много".

Если такие декларативные поставки будут продолжаться, они могут серьезно ударить по бюджету Украины. Между тем обещанные Киеву деньги США отдавать не спешит. Ранее Пентагон заявлял о готовности выделить 250 миллионов долларов на военную поддержку Украины, но ближайшие поставки были и будут сделаны исключительно за счет киевского бюджета.