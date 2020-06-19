Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отметил, что в результате разблокировки Telegram Роскомнадзором увеличится скорость работы мобильных приложений на территории Российской Федерации, а принцип сохранения персональных данных в мессенджере не изменится.

В четверг, 18 июня, Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой, позитивно оценив высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму, снял требования по блокировке мессенджера.

Как отметил Дуров на своем канале в Telegram, после разблокировки мессенджера станут доступны прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, в результате чего увеличится число участников каналов и чатов.

При этом принцип сохранности персональных данных не изменится: фундаментальным принципом Telegram являются право на конфиденциальность и тайну личной переписки, сообщает РИА Новости.

С апреля 2018 года Роскомнадзор блокировал мессенджер Telegram на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования (информацию для расшифровки сообщений). При этом у многих российских пользователей Telegram продолжал работать.