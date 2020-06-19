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Коронавирус 29 минут назад

19 июня 202004:53

Расшифрован геном "пекинского" коронавируса

AP Images

Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине. Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний отправил данные о генетическом строении вируса в ВОЗ. Также эти сведения получила GISAID — Глобальная инициатива по обмену всеми данными о гриппе, передает РИА Новости.

Получены геномы вируса, найденного у тех, кто заразился на рынке — NMDC60013902-01, NMDC60013903-02 — и вируса, содержавшегося в образцах, взятых с окружающей среды — NMDC60013903-03. Данные о геномах и эпидемиологической ситуации в китайской столице открыты для общего пользования международным сообществом.

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