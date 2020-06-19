В Геттингене на карантин поместили жилой комплекс с 700 жителями

В немецком Геттингене накануне поместили на карантин жилой комплекс с населением около семисот человек. Более ста жителей дома сдали положительный тест на коронавирус COVID-19.

Здание оцепила полиция, а снаружи установили мобильный медицинский комплекс. Из дома выходить запрещено. Предположительно, покинуть квартиры жители смогут через неделю, передает телеканал "Россия 24".