Тренер Нурмагомедова: отец Хабиба победил коронавирус

Тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца своего подопечного. По словам Хавьера Мендеса, Абдулманап Нурмагомедов уже переболел коронавирусом и идет на поправку.

"Хабиб сообщил, что состояние его отца улучшается. После мы общались с одним общим знакомым, который сказал, что Абдулманап коронавирусом уже не болеет. У него возникли осложнения от операции на сердце", – цитирует Мендеса ТАСС.

Напомним, что Нурмагомедова-старшего госпитализировали 25 апреля с пневмонией. 3 мая из-за ухудшения здоровья он был доставлен из Махачкалы в Москву, где ему сделали операцию на сердце. Некоторое время отец Хабиба находился в коме.