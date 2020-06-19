В результате крупного пожара в Перми погиб мужчина

В Перми произошел крупный пожар на крыше здания ангарного типа. К моменту прибытия на место ЧП пожарных площадь возгорания превышала 350 квадратных метров. Как уточнили в ГУ МЧС по Прикамью, пожарные подразделения эвакуировали 12 человек. Одного мужчину обнаружили без признаков жизни.

В ликвидации задействовали 57 человек и 21 единица спецтехники, в том числе 46 сотрудников личного состава МЧС. К настоящему моменту пожар локализован. Угроза населению отсутствует, сообщает ГТРК "Пермь", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".