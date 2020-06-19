Из-за новой вспышки коронавируса Пекин ограничивает въезд и выезд из города

Власти Пекина с 19 июня ограничивают въезд и выезд из города из-за новой вспышки коронавируса. Вводится запрет на автобусное сообщение между регионами. При этом передвигаться по воздуху или на поезде пока можно.

Это еще не полная транспортная блокада, как это было в Ухане, но очень на нее похоже. С сегодняшнего для Пекин приостанавливает все междугородние автобусные перевозки. На автовокзалах объявления: до особого распоряжения Пекин закрывается на въезд и выезд.

Пустые автовокзалы. Полупустой аэропорт. Внутренние рейсы в китайскую столицу и из нее резко сокращены.

"Запрещено покидать Пекин трем категориям граждан. Первое — тем, у кого подтвержден диагноз COVID-19. Второе — тем, кто находился с ними в близком контакте, у кого заболевание проходит в бессимптомной форме, у кого есть температура и кто посещал рынок Синьфади, третье — всем, кто проживает в районах повышенного риска", — сказал заместитель директора Пекинского бюро общественной безопасности Пань Сюхун.

Все остальные — только в случае крайней необходимости. И только со справкой: результат тестирования на коронавирус — отрицательный. Анализы сейчас массово сдают целыми микрорайонами по четыреста тысяч проб ежедневно.

"Я сначала думал — тут же такие толпы приходят сдавать, настоящий рассадник заразы будет. Но нет, все организовано, быстро, никто близко не стоит", — говорит местный житель.

Все последние дни в Пекине фиксируют по 20-30 заражений. И это на многомиллионный мегаполис. Казалось бы, единицы — тем более на фоне США и Европы. Но ведь почти два месяца в Пекине не было и этого. Так что жесткий контроль и дисциплина — то, с чем китайцы и так хорошо знакомы, снова становятся повсеместны.

Пекин отреагировал своевременно. Город обнаружил эпидемию, заблокировал источник и принял меры в самое раннее время после вспышки, а также сумел отрезать дальнейшую передачу и держать вспышку в минимальном диапазоне.

В оцеплении около полусотни жилых районов. И вход только по пропускам во все дворы. Снова отложены занятия в школах, толком и не начавшись. Врачи тем временем пытаются понять источник заражения. Вот он — тот самый новый нулевой пациент, точнее версии — 2.0. С которого началась пекинская вторая вспышка. Никуда не ездил, не контактировал с больными, просто сходил на рынок.

Дело не только в рыбе, считают эпидемиологии. Вирус был на ее поверхности, да и не только ее. Тотальные проверки продуктов не прекращаются во всех магазинах столицы и точках общепита, на 80 процентов закупавшихся на закрытой теперь базе Синьфади. Отчего перед властями стоит еще одна непростая задача — не допустить продовольственного кризиса. Сейчас продукты в столицу везут из других провинций в обход зараженных точек.

Эпидемиологи тем временем изучают особенности коронавирусного штамма и иммунитета к нему. Последнее исследование заставило забить тревогу: антитела против заразы вырабатываются на непродолжительное время. И в течение месяца после выздоровления часто могут исчезнуть.