Теннисист-инвалид заявил о дискриминации на US Open

Американский турнир теннисного "Большого шлема" US Open, который стартует 31 августа, объявил, что состязания пройдут без участия спортсменов-инвалидов. Первый номер мирового рейтинг среди теннисистов-колясочников австралиец Дилан Алкотт считает, что это вопиющая дискриминация.

Главным аргументом Алкотта стало то, что организаторы американского "Шлема" не советовались с игроками: "Я думал, что сделал достаточно, чтобы квалифицироваться – я двукратный чемпион US Open, первый в мире. И у меня, оказывается, нет единственного, что имело значение – возможности ходить. Отвратительная дискриминация".

Just got announced that the US Open will go ahead WITHOUT wheelchair tennis.. Players weren’t consulted. I thought I did enough to qualify — 2x champion, number 1 in the world. But unfortunately I missed the only thing that mattered, being able to walk. Disgusting discrimination